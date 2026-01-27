Застрелившийся в Мангистау мужчина оказался подозреваемым в насилии над падчерицей

Предполагаемый факт насилия в отношении 13-летней девочки со стороны мужчины стал известен уже после его смерти. Подробности произошедшего сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: depositphotos.com

По данным правоохранителей, 24 января 2026 года на пульт дежурного «102» поступило заявление о совершении преступления сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

В ходе проверки установлено, что противоправные действия, по предварительным данным, были совершены её отчимом. Указанный мужчина 20 января 2026 года покончил жизнь самоубийством. По данному факту полицией возбуждено дело по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование несовершеннолетней), - сообщили в ведомстве.

В полиции добавили, что в настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Обеспечена защита прав и законных интересов несовершеннолетней. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит, - заключили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в селе Шетпе в одной из дворовых построек собственного участка застрелился 42-летний мужчина. Погибший был безработным. Рядом с телом обнаружено ружье.