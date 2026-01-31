Автомобиль влетел в ограждение на трассе Актау – Жетыбай

Авария произошла сегодня, 31 января, на автодороге Актау – Жетыбай. Подробности происшествия предоставили в департаменте полиции региона, передает Lada.kz.
По данным полиции, водитель автомобиля Subaru Outback не справился с рулевым управлением и въехал в дорожное ограждение.
В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол, - сообщили правоохранители.
Напомним, ранее на территории месторождения Узень в Каракиянском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель внедорожника Mitsubishi L-200 не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком SHACMAN, двигавшимся во встречном направлении. В результате находившийся во внедорожнике пассажир скончался на месте происшествия. Водитель с различными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение и госпитализирован.
