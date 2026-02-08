18+
В Актау из лёгких годовалого ребёнка извлекли кожуру от семечки и металлический предмет

Происшествия 0 1 790 Лиана Рязанцева

Проктолог-эндоскопист Айгерим Бекмуханбетова поделилась в Instagram историей о том, как врач из Актау спас ребёнка, удалив из его лёгких инородные предметы, передает Lada.kz.

Фто: кадр видео
Фто: кадр видео

Врач Айгерим Бекмуханбетова сообщила, что в Актау 11-месячный ребёнок поступил в приёмное отделение детской больницы с жалобами на кашель и предварительным диагнозом «Бронхиальная астма».

Около четырёх месяцев ребёнок находился на учёте у врачей с диагнозом «Бронхиальная астма». Накануне его состояние резко ухудшилось, появилась сильная одышка. Малыша госпитализировали в больницу, и уже в приёмном покое сделали рентген, на котором был виден инородный предмет в лёгких, - написала врач.

По информации врача, эндоскописты провели малышу бронхоскопию и обнаружили ещё одно инородное тело – кожуру семечки.

При этом предметы, видимые на рентгене, долгое время успешно маскировались под бронхиальную астму. Получается, малыш несколько месяцев жил с железкой в лёгких. Если бы ребёнок не задохнулся и в лёгкие не попала кожура семечки, он бы и дальше жил с этим предметом, а врачи безуспешно продолжали бы лечить его от бронхиальной астмы, - рассказала она.

Айгерим Бекмуханбетова отметила, что после удаления инородных тел у ребёнка полностью прекратился кашель.

Весь анамнез был собран со слов родителей. Информацию предоставил коллега из Мангистауской области врач Роллан Серикович Елеусинов, - говорится в посте врача.

Напомним, подобный случай произошле в 2024 году, тогда мангистауские врачи также спасли 11-месячного ребенка, у которого в органах дыхания застрял предмет – обломок от входной двери. Инцидент произошел в селе Болашак в Каракиянском районе. Врачи с помощью катетера «Фолея» в верхней трети части пищевода выявили и извлекли инородное тело.

9
6
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"кожура от семечки и металлический предмет"------Вопрос: как могло всё это попасть ребёнку в организм? Ответ: сегодняшним мамашам некогда смотреть за детьми! Они все сидят на ватсапах, инстаграмах и т.д., в общем, всё внимание на телефон...
08.02.2026, 09:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

