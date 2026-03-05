Очередная драка школьников произошла в Актау

Зрелище сняли на видео и выложили в социальные сети, что позволило отреагировать полиции, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: pexels.com

Драка произошла у школы №32, расположенной в 19 микрорайоне, днём 4 марта. Как сообщили в полиции, зачинщик потасовки был установлен - это 10-летний ученик указанной школы. Драка возникла из-за недопонимания.

«В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК», - сообщили в ДП МО.

В полиции отметили, что по данному факту каких-либо заявлений и жалоб не поступало, в медицинские учреждения никто не обращался.

Напомним, драки среди школьников - дело рядовое в Мангистау. Массовая драка подростков произошла в июле прошлого года в селе Курык. В октябре школьницы подрались в Жанаозене и Мунайлинском районе.

Для справки

Статья 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего) влечет штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге).