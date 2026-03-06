В Актау на пешеходном переходе сбили ребёнка

Свидетелями происшествия стали прохожие, которые первыми пришли на помощь, передаёт Lada.kz .

Фото очевидцев

Вечером 5 марта, около 18:00, между 7 и 9 микрорайонами Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. По предварительной информации, мальчик примерно десяти лет переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль.

Очевидцы происшествия оперативно пришли на помощь: они осмотрели ребенка и незамедлительно вызвали экстренные службы.

В департаменте полиции Мангистауской области инцидент пока не прокомментировали.