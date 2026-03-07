В Актау разыскивают пропавшую женщину

В Актау пропала 40-летняя женщина. Наталья Бойкова вышла из дома вчера, 6 марта, и не вернулась. О пропаже жительницы Актау корреспонденту Lada.kz сообщили родственники.

Фото предоставили родные женщины

Родственники заявили о пропаже Натальи Бойковой, которая 6 марта вышла из дома, расположенного в 12 микрорайоне, и до настоящего времени не вернулась.

Была одета: темно-голубая куртка, белая шапка, спортивные штаны болотного цвета, белые кроссовки. При себе имела белую сумку с 2 000 тенге наличными и удостоверение.

Приметы: высокая, рост 177 сантиметров, светлые волосы, не курит, не употребляет алкоголь, заикается.

Вчера, 6 марта, около 17:00 часов она вышла из дома и пропала. Всем, кто обладает какой-либо информацией о месте её нахождения, просьба звонить по телефону: +7 (705) 882-50-45 (Вера, мама Натальи), - обратились родные женщины.

С заявлением о пропаже родственники обратились в полицию.

Редакция продолжает следить за ситуацией и ожидает подробности от департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, ранее в Актау пропал мужчина. Позже сотрудники региональной полиции нашли 38-летнего Андрея Сотниченко в селе Жармыш Мангистауского района. Как выяснилось, мужчина уехал в аул на заработки, никого не предупредив.