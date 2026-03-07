18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.03.2026, 14:57

В Актау разыскивают пропавшую женщину

Происшествия 0 2 755 Лиана Рязанцева

В Актау пропала 40-летняя женщина. Наталья Бойкова вышла из дома вчера, 6 марта, и не вернулась. О пропаже жительницы Актау корреспонденту Lada.kz сообщили родственники.

Фото предоставили родные женщины
Фото предоставили родные женщины

Родственники заявили о пропаже Натальи Бойковой, которая 6 марта вышла из дома, расположенного в 12 микрорайоне, и до настоящего времени не вернулась.

Была одета: темно-голубая куртка, белая шапка, спортивные штаны болотного цвета, белые кроссовки. При себе имела белую сумку с 2 000 тенге наличными и удостоверение.

Приметы: высокая, рост 177 сантиметров, светлые волосы, не курит, не употребляет алкоголь, заикается.

Вчера, 6 марта, около 17:00 часов она вышла из дома и пропала. Всем, кто обладает какой-либо информацией о месте её нахождения, просьба звонить по телефону: +7 (705) 882-50-45 (Вера, мама Натальи), - обратились родные женщины.

С заявлением о пропаже родственники обратились в полицию. 

Редакция продолжает следить за ситуацией и ожидает подробности от департамента полиции Мангистауской области. 

Напомним, ранее в Актау пропал мужчина. Позже сотрудники региональной полиции нашли 38-летнего Андрея Сотниченко в селе Жармыш Мангистауского района. Как выяснилось, мужчина уехал в аул на заработки, никого не предупредив.

0
24
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь