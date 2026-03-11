«На теле ребенка были гематомы»: скандал вокруг коррекционного центра разгорается в Актау

Местная жительница Раиса Мараткызы заявила о жестоком обращении с ее ребенком с особыми образовательными потребностями в одном из коррекционных центров города. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Женщина рассказала, что решила просмотреть записи камер наблюдения в коррекционном центре в 17 микрорайоне после того, как начала замечать у сына гематомы и следы побоев. По ее словам, на видеокадрах видно, как тренеры применяют к ребенку физическую силу и допускают жестокость.

После обращения матери ситуацию проверили в управлении образования Мангистауской области. Там сообщили, что в одном из частных коррекционных центров выявлены два случая нарушения прав детей.

По информации ведомства, по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Видеоматериалы изъяты, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также коррекционный центр посетили представители управления образования и региональный Уполномоченный по правам ребенка. На данный момент учреждение закрыто.

Председатель Комитета по охране прав детей министерства просвещения Казахстана находится на связи с родителями детей с особыми образовательными потребностями. Власти заявили, что ситуация находится под контролем компетентных органов региона.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Проверяются доводы заявительницы, изучаются записи камер видеонаблюдения, проводится опрос сотрудников учреждения, - сообщили в полиции.

Кроме того, в управления образования и здравоохранения будет направлено представление для принятия мер в рамках их компетенции.

В интересах следствия иная информация пока не разглашается.

Сообщается, что на данный момент дети находятся дома, их состояние оценивается как стабильное.

Нужно отметить, что подобные инциденты происходили в городе не раз. Так, в августе 2025 года в ребенка избили в частном детском саду. Правоохранители тогда также завели уголовное дело.