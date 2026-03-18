Пять суток за «крепкое словцо»: в Актау наказали нарушителя порядка

В Актау мужчина получил административный арест за нецензурную брань в общественном месте, передаёт Lada.kz.

Дело рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям. Как установлено, инцидент произошёл 15 марта у дома № 24 в 7 микрорайоне. Гражданин А., находясь на улице, выражался нецензурной бранью, демонстрируя явное неуважение к окружающим и нарушая общественный порядок.

В суде его вина была подтверждена протоколом, рапортами сотрудников полиции и видеозаписью. Сам мужчина признал вину лишь частично.

При рассмотрении дела суд не выявил ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. В итоге нарушитель был признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК («Мелкое хулиганство»).

За «словесный выброс эмоций» суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

Постановление пока не вступило в законную силу.

