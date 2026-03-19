Момент аварии с перевёртышем попал на видео в Актау

В Сети опубликовано видео момента аварии, в результате которой автомобиль Toyota перевернулся, передаёт Lada.kz .

Кадр видео

В местных Instagram-пабликах опубликовали видео с моментом самой аварии.

На кадрах видно, как водитель автомобиля Toyota, выполняя поворот, наезжает на бордюр, после чего машина переворачивается. Также на видео видно, что в этот момент дорога была мокрой из-за дождя.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 18 марта на дороге в 9А микрорайоне.

По информации полиции региона, водитель автомобиля Toyota не справился с рулевым управлением и перевернулся.