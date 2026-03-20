Более 100 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено в Мангистау

С начала года в регионе выявлено 102 правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Подробности предоставили в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

По данным правоохранителей, из 102 зарегистрированных правонарушений 32 относятся к категории наркопреступлений. В их числе – два факта хранения наркотических средств в особо крупном размере, один случай пропаганды наркотиков, два факта культивирования наркосодержащих растений, а также пять случаев, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Также выявлено более 70 административных правонарушений.

Из незаконного оборота было изъято свыше 33 килограммов различных наркотических веществ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 28 килограммов опия, доставленного из Ирана, по данному факту задержаны двое подозреваемых. Кроме того, по факту изъятия марихуаны задержан один подозреваемый, у которого изъято более 3,7 килограммов наркотических средств. По указанным фактам проводятся досудебные расследования, - рассказали в полиции.

Отмечается, что в целях профилактики наркопреступности ликвидировано 140 граффити-надписей, а также проведён мониторинг интернет-пространства на предмет выявления рекламы наркотиков. В результате заблокировано 340 ссылок, рекламирующих наркомагазины.

