Жителя Мангистау задержали с синтетическими наркотиками

Во время личного обыска у мужчины в автомобиле обнаружили 25 свёртков с веществом, с синтетическим наркотическим средством, а также пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Подробности сообщили в полиции региона, сообщает Lada.kz.

По данным полиции, факт незаконного хранения синтетических наркотиков выявлен 12 февраля в Тупкараганском районе.

На линию «102» поступила информация о том, что местный житель может перевозить при себе наркотические и психотропные вещества на автомобиле марки Toyota Hilux. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции проведены следственные действия. При личном обыске были изъяты мобильные телефоны, денежные средства и ключи от транспортного средства. При осмотре автомобиля в салоне обнаружены и изъяты 25 свёртков с веществом, с синтетическим наркотическим средством, а также пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Общий вес изъятого вещества составил 5,85 грамма, -- сообщает полиция.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное приобретение, хранение либо перевозка наркотических средств без цели сбыта, совершённые в крупном размере).

Начато досудебное расследование. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Жанаозене сотрудники полиции пресекли факт незаконного оборота наркотических средств. При проверке у мужчины изъяли четыре свёртка с веществом «опий». Кроме того, во время обыска по месту жительства обнаружены ещё пять свёртков с опием, электронные весы, средство спутниковой связи, GPS-устройство, бинокль и крупная сумма денежных средств.