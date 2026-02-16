Опий, весы и деньги: спецназ «Беркут» задержал торговца наркотиками в Жанаозене

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Как сообщили сегодня, 16 февраля, в департаменте полиции Мангистауской области, 7 февраля около 18:10 часов сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с кинологическим центром при участии служебной собаки по кличке Кира, при поддержке спецподразделения «Беркут» и координации прокуратуры региона провели оперативно-розыскные мероприятия.

В результате был задержан гражданин, причастный к незаконному обороту наркотиков.

При проверке у него изъяли четыре свёртка с веществом «опий». Кроме того, во время обыска по месту жительства обнаружены ещё пять свёртков с опием, электронные весы, средство спутниковой связи, GPS-устройство, бинокль и крупная сумма денежных средств.

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого из незаконного оборота опия составил 273,14 грамма.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что задержанный употреблял наркотические средства. В отношении него составлен административный протокол по статье 440-1 КоАП РК (Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ).

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере либо хранение с целью сбыта). Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и помещён в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ранее в Мангистауской области была ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков.