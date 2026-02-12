Редкий для Мангистау вид наркотиков изъяли у преступной группировки правоохранители

В Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков. Подробности сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По данным МВД РК, в результате длительной оперативной разработки в Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег. По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту начато досудебное производство по части третьей статьи 297 УК РК.

Санкция данной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания. Работа по пресечению каналов поставки наркотиков продолжается, - заключили в МВД РК.

Напомним, ранее в Жанаозене был задержан наркоман-вымогатель.

Следует отметить, что за январь этого года из незаконного оборота изъят почти 1 килограмм запрещенных веществ.