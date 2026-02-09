В Жанаозене задержан наркоман-вымогатель

В Жанаозене полицейские пресекли факт вымогательства. По данным департамента полиции региона, подозреваемого задержали во время спецоперации, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

В управление полиции Жанаозена 16 января поступила оперативная информация о факте вымогательства. Неизвестный через мессенджер WhatsApp, угрожая жителю города и членам его семьи, требовал крупную сумму денег. 19 января было зарегистрировано уголовное дело по признакам вымогательства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 7 февраля сотрудники криминальной полиции совместно со спецподразделением «Бүркіт» остановили автомобиль Lada Granta белого цвета возле одного из магазинов в промышленной зоне Жанаозена.

В ходе проверки был установлен и задержан подозреваемый, находившийся на заднем пассажирском сиденье автомобиля. При личном обыске в правом кармане его чёрной куртки обнаружили и изъяли два свёртка с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно наркотического происхождения, обмотанные синей изолентой.

Также в качестве вещественного доказательства был изъят мобильный телефон, принадлежащий задержанному.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, в организме подозреваемого выявлены метаболиты каннабиноидов.

В настоящее время мужчина водворён в изолятор временного содержания. По делу продолжаются следственные действия.

Напомним, за январь этого года из незаконного оборота изъято почти 1 килограмм запрещенных веществ.