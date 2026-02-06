18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.02.2026, 10:34

Полиция изъяла почти килограмм наркотиков в Мангистау

Происшествия 0 2 252 Сергей Кораблев

В регионе за январь выявлены десятки правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По данным департамента полиции Мангистауской области, из незаконного оборота изъято почти 1 килограмм запрещённых веществ, сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

Управлением по противодействию наркопреступности подведены итоги оперативно-служебной деятельности за первый месяц 2026 года.

Так, в регионе выявлено 36 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них зарегистрировано 12 наркопреступлений.

Кроме того, установлены: 24 факта сбыта наркотических средств, 8 фактов хранения наркотических веществ и 1 факт склонения к употреблению наркотических или психотропных веществ.

В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято 940 граммов наркотических средств. В том числе: 515 граммов марихуаны, 25 граммов синтетических наркотиков, 30 единиц тропикамида, 397 граммов героина и 3 грамма опия.

В рамках расследования уголовных дел в отношении 12 человек избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Особое внимание уделяется профилактике. За отчётный период проведено 83 профилактических мероприятия, в которых приняли участие 5 980 граждан, включая молодёжь и представителей волонтерских организаций.

В общественных местах Актау выявлено и устранено 40 граффити с рекламой наркотических средств. Также заблокировано 125 интернет-ресурсов, распространявших рекламу наркотиков и их аналогов.

В полиции отмечают, что работа по предупреждению и пресечению наркопреступности в Мангистауской области будет продолжена на системной основе.

Напомним, спецоперацию по задержанию «закладчиков» сняли на видео в Актау.

