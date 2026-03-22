Новости Актау и Мангыстау
21.03.2026, 21:09

Опасная «бомбардировка» в Актау: с высотки на прохожих и машины летели различные предметы. Дополнено

Происшествия 0 3 652 Ольга Максимова

Неизвестные в течение часа выбрасывали различные вещи из окна высотного жилого дома. Предметы падали на автомобили и представляли опасность для прохожих, передаёт Lada.kz

О происшествии в жилом комплексе «Три короны» сообщили очевидцы. По их словам, в ЖК «Три короны» в течение примерно часа неизвестные граждане выбрасывали из окна предпоследнего этажа различные предметы.

Инцидент происходил над оживлённой автодорогой и тротуаром. Очевидцы отмечают, что среди выбрасываемых предметов были тяжёлые, в том числе металлические игрушки. В результате были повреждены автомобили, находившиеся на парковке, а также машины, проезжавшие мимо.

Люди, находившиеся внизу, были вынуждены срочно покинуть опасную зону. По предварительной информации, никто не пострадал, однако очевидцы подчёркивают, что действия неизвестных могли нанести серьёзные травмы прохожим.

Дополнение

Как стало известно позже, игрушки из окна ЖК «Три короны» выбрасывал пятилетний ребенок. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники полиции установили законных представителей ребенка. Они привлечены к административной ответственности по статье 127 КоАП РК за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Полиция напоминает родителям о необходимости обеспечивать безопасность детей и не оставлять их без присмотра, особенно вблизи окон.

Ранее на попрошаек у этого жилого комплекса жаловались жители Актау. 

 

Комментарии

2 комментарий(ев)
Beloff
Солевые. Там один жирный живёт - солевой.
21.03.2026, 18:36
Sportikus
В мою машину прилетело тоже, на видео автора видно как я увернулся от падающих предметов, но всё ровно зацепило. Буду обращаться в полицию!
21.03.2026, 16:53
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

