21.03.2026, 10:57

Попрошайки донимают жителей Актау

Общество | Ольга Максимова

Жители Актау пожаловались на участившиеся случаи навязчивого поведения со стороны детей на парковке перед жилым комплексом «Три короны». В полиции информацию прокомментировали скупо, передаёт Lada.kz.

Фото жителя Актау
Фото жителя Актау

На первом этаже ЖК «Три короны» находится россыпь заведений общепита со столиками у входа, которые зачастую заняты посетителями. Это и привлекло маленьких попрошаек. По словам горожан, в вечернее время находиться на территории парковки становится затруднительно: несовершеннолетние подходят к автомобилям, пытаются открыть двери, заглядывают в пакеты, даже пытаются залезть в карманы и ведут себя настойчиво после отказа.

Очевидцы утверждают, что подобные инциденты происходят уже не первую неделю и вызывают серьёзное беспокойство у жителей. Люди отмечают, что чувствуют себя небезопасно как при выходе из автомобилей, так и во время нахождения в них.

В связи с ситуацией редакция обратилась за разъяснениями в департамент полиции Мангистауской области. В ведомстве сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.

Напомним, в Казахстане попрошайничество, квалифицируемое как «приставание в общественных местах» (ст. 449 КоАП РК), влечёт штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге). За повторное нарушение в течение года наказание ужесточается.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Эти "три короны" надо сносить - однозначно!
21.03.2026, 18:37
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

