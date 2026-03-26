В Актау у гражданки Китая обнаружили мефедрон

Мангистауские полицейские зарегистрировали наркопреступление, в совершении которого подозревают гражданку Китая, передаёт Lada.kz .

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, 11 марта сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка Китайской Народной Республики.

При проведении обыска и проверки у неё изъято синтетическое наркотическое вещество - 30 граммов мефедрона, а также мобильные телефоны. Всё изъятое признано вещественными доказательствами.