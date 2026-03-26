Мужчина в Бейнеу получил трёхлетний срок за тушу сайгака

В Бейнеуском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта content.foto.my.mail.ru

Как установил суд, 24 декабря 2025 года подсудимый перевозил в личном автомобиле тушу сайгака, занесённого в перечень охраняемых видов. Его обвинили в незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных — пункт 5 части 2 статьи 339 УК РК.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние, не оспаривал доказательства, собранные в ходе досудебного расследования. Он попросил суд смягчить наказание.

Судья учёл характер и общественную опасность совершённого преступления, поведение подсудимого до и после правонарушения, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих факторов.

В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы.