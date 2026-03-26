В Актау столкнулись автобус и автомобиль – пострадали пассажиры

Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу, в результате чего произошло столкновение, в котором пострадали пассажиры, передаёт Lada.kz .

Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 25 марта, напротив здания акимата Мангистауской области.

В департаменте полиции рассказали, что водитель автомобиля Audi Q7, нарушив правила дорожного движения, при совершении поворота налево не уступил дорогу встречному транспорту и столкнулся с автобусом марки YUTONG.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. Им была оказана медицинская помощь, после осмотра врачи отпустили их домой.

Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы, в результате ДТП кондуктор автобуса - 49-летняя женщина - получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга. Ещё одна пострадавшая - женщина 59 лет - получила поверхностную травму головы.