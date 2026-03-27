Миллиардные обороты наркосети: в Мангистау вынесен приговор участникам ОПГ

В Мангистауской области вынесли приговор участникам транснациональной организованной преступной группы, осуществлявшей деятельность интернет-наркомагазина. Осуждённым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 16 до 18 лет. Подробности раскрыли в региональной прокуратуре, передает Lada.kz .

По данным ведомства, в сентябре 2025 года специальными прокурорами Мангистауской области были завершены и направлены в суд несколько резонансных уголовных дел против транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся деятельностью интернет-наркомагазина «Dune-Operator 24/7».

По результатам проведённых оперативно-следственных мероприятий, а также анализа движения денежных средств, на территории Жамбылской, Актюбинской областей и в Шымкенте задержаны четыре лица. В ходе следствия изъяты денежные средства, добытые преступным путём, на сумму свыше двух миллиардов тенге, а также наложен арест на имущество общей стоимостью более 100 миллионов тенге. Помимо этого, из незаконного оборота изъяты наркотические средства в особо крупном размере, - рассказали в ведомстве.

По результатам рассмотрения уголовных дел, 19 февраля и 20 марта текущего года приговорами специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимые признаны виновными в сбыте наркотических средств, в составе транснациональной и организованной преступной группы, хранении наркотических средств в особо крупном размере, занятии незаконной предпринимательской деятельностью и легализации денежных средств, добытых преступным путём.

Осуждённым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 16 до 18 лет. Денежные средства в сумме свыше двух миллиардов тенге конфискованы в доход государства. Также конфискованы и арестованы принадлежащие осуждённым автомобили класса люкс, - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что приговор суда не вступили в законную силу.

Напомним, ранее генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в социальной сети X (бывший Twitter) раскрыл детали операции по пресечению деятельности наркомагазина в Мангистауской области. Он сообщил, что прокуратура совместно с правоохранительными и специальными органами усилила работу по борьбе с наркобизнесом. По его словам, специальные прокуроры завершили расследование и направили в суд ряд крупных дел, связанных с противодействием онлайн-торговле наркотиками.