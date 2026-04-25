Легковой автомобиль снес забор в Мангистау

Дорожный инцидент, где водитель на легковом автомобиле протаранил забор из ракушечника, произошел в селе Бейнеу, сообщает Lada.kz.
По словам автора видео, автомобиль двигался на высокой скорости.
Почему не ездите медленно по асфальту? Забор на большой скорости снесли. Хорошо, что все остались живы, - говорит девушка на видео.
Как сообщили в департаменте полиции региона, авария, кадры которой распространились сегодня, 25 апреля, произошла 22 апреля около 20:00 часов в селе Бейнеу.
Водитель «ВАЗа» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на ограждение частного жилого дома.
Никто не пострадал. Водитель привлечен к административной ответственности, а автомобиль водворён на специализированную стоянку.
Стражи порядка напомнили, что управление транспортным средством без водительского удостоверения является грубым нарушением закона и представляет угрозу для всех участников дорожного движения.
