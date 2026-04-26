Два автомобиля вызволили из грязи спасатели на Бозжыре

Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям города Жанаозен оказали помощь гражданам, застрявшим в грязи в урочище Бозжыра, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео

Из-за размокшей дороги два автомобиля — Subaru и Toyota Runner — застряли и не смогли продолжить движение. В салоне авто находились пять взрослых и четыре ребенка.

На место оперативно прибыли спасатели и с помощью специальной техники вытащили автомобили из грязи и эвакуировали людей в безопасное место. В ходе происшествия никто не пострадал.

Сотрудники ДЧС Мангистауской области предупреждают, что в дождливую погоду поездки на автомобиле в низинные местности, такие как Бозжыра, представляют опасность — из-за размягчения грунта возрастает риск застревания транспорта.