«Оружие и гранату» принёс в офис житель Актау – в полиции дали разъяснения

В Актау сотрудник пришёл в офис одного из предприятий с «оружием и гранатой», передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

В сети появилось видео, на котором сотрудник полиции проверяет сумку, внутри которой находится предмет, внешне напоминающий винтовку. В подписи к ролику утверждалось, что работник АО «Интергаз Центральная Азия» якобы пришёл на разборки с огнестрельным оружием и гранатой.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что инцидент произошёл 30 апреля. В Центр оперативного управления полиции Актау поступило сообщение о мужчине, который, по данным заявителя, находился на территории предприятия с предметом, похожим на гранату.

На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что речь идёт о работнике предприятия, который принёс с собой предметы, внешне напоминающие гранаты и оружие.

«Все изъятые предметы проверены - предварительно установлено, что это пиротехнические изделия и пейнтбольное оружие. Объектов, запрещённых к обороту, не обнаружено», - сообщили в полиции.

Мужчина находился в состоянии опьянения и был доставлен в отделение. Суд назначил ему административный арест сроком на 10 суток за немедицинское употребление наркотических средств.

В настоящее время продолжаются следственные действия, по итогам которых будет принято окончательное процессуальное решение.