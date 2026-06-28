Трехкомнатная квартира за 8 миллионов: мошенники лишили пенсионеров единственного жилья в Актау

Обычный телефонный звонок о якобы проверке счетчиков закончился продажей трехкомнатной квартиры, переводом всех вырученных денег мошенникам и угрозой остаться без крыши над головой. Семья пенсионеров из Актау пытается через суд вернуть единственное жилье, однако для этого необходима помощь адвоката, на которого сейчас собирают средства пожилые граждане.

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Как рассказала Lada.kz дочь потерпевшей Екатерина Сергеева, события развивались стремительно.

Все началось 23 июня. Неизвестный человек позвонил ее матери, представившись сотрудником службы, проверяющей счетчики. Во время разговора попросил продиктовать код из SMS. Женщина выполнила просьбу, после чего, по словам родственников, оказалась под постоянным психологическим воздействием мошенников.

«Они практически не отпускали ее. Постоянно были на связи, говорили, что делать, что отвечать, кому можно говорить, а кому нельзя. Запугивали, убеждали никому ничего не рассказывать. Мы живем отдельно и ничего не знали. Сейчас, вспоминая все произошедшее, кажется, будто мама вообще перестала критически воспринимать происходящее и просто выполняла все указания», — рассказывает Екатерина.

Следующим требованием стали фотографии квартиры. Женщина сделала снимки и отправила их неизвестным.

Как утверждает семья, именно мошенники разместили объявление о продаже жилья. Причем трехкомнатную квартиру выставили всего за 8,5 миллиона тенге — значительно дешевле ее реальной рыночной стоимости. Из-за низкой цены желающий приобрести жилье нашелся практически сразу.

Уже 25 июня потенциальный покупатель приехал осмотреть квартиру. А после стороны сразу отправились к нотариусу, где был подписан договор купли-продажи. Покупатель передал женщине 8,5 миллиона тенге наличными. Однако на этом история не закончилась.

Почти сразу после сделки мошенники снова вышли на связь. Они убедили пенсионерку, что полученные деньги необходимо срочно проверить на подлинность и для этого перевести их на «безопасные счета».

В тот же вечер женщина через банкоматы отправила все деньги несколькими переводами на счета, которые ей диктовали по телефону.

Лишь на следующее утро она осознала, что произошло.

«Она буквально очнулась. Сразу поехала в полицию. Мы два дня были в управлении полиции и киберполе. Возбуждено уголовное дело, маму признали потерпевшей», — говорит дочь.

Теперь семья пытается вернуть квартиру через суд.

По словам Екатерины, они уже встречались с покупателем жилья и предлагали добровольно расторгнуть сделку: вернуть ему деньги, а квартиру — матери.

«Мы не считаем, что покупатель виноват. Мы готовы вернуть ему всю сумму. Конечно, для этого придется влазить в долги, брать кредиты. Вот только покупатель отказался. Его тоже можно понять — трехкомнатную квартиру за такую цену сегодня уже не купить», — говорит женщина.

Поэтому теперь родственники намерены добиваться признания сделки недействительной в гражданском суде.

При этом семья оказалась в крайне тяжелом положении. Пенсионерка проживает вместе с супругом и сыном, однако, по словам дочери, оба страдают алкогольной зависимостью и помочь практически не могут.

Сейчас родственники собирают деньги на услуги адвоката.

«Без профессиональной юридической помощи мы просто не справимся. Нам нужно подать иск и попытаться вернуть маме единственное жилье», — говорит Екатерина.

Семья просит откликнуться всех неравнодушных. Контакт для связи и помощи: Екатерина Сергеева +7 701 150 60 84.