Мошенники под видом туроператоров: полиция Мангистау предупредила собирающихся на отдых жителей

С началом летнего туристического сезона в Мангистауской области резко возрасло число путешественников, приезжающих увидеть Каспийское море и природные достопримечательности региона. Вместе с потоком отдыхающих активизируются и мошенники, предлагающие несуществующие туры, поддельные бронирования и фальшивые скидки. В связи с этим в департаменте полиции Мангистауской области призвали жителей и гостей региона быть особенно внимательными при планировании отдыха, передает Lada.kz.

фото Алексея Хапина

Как отмечают в полиции, одной из самых распространенных схем остается продажа фиктивных туристических услуг. Недобросовестные посредники обещают выгодные путевки, уверяют, что гостиницы, трансфер и экскурсии уже оплачены, однако по прибытии выясняется, что никакого бронирования не существует, а деньги бесследно исчезли.

Еще одна популярная схема — объявления о так называемых «горящих турах» в социальных сетях и мессенджерах. Для убедительности злоумышленники используют поддельные документы, публикуют фальшивые отзывы и фотографии, а после получения предоплаты перестают выходить на связь.

Кроме того, полицейские напоминают об опасности подозрительных ссылок, которые распространяются через мессенджеры под предлогом голосований, выигрышей или просмотра фотографий. Переход по таким ссылкам и ввод SMS-кодов, паролей или других персональных данных может привести к взлому аккаунтов и потере денежных средств.

Чтобы избежать неприятностей во время отдыха, в департаменте полиции рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

пользоваться услугами только официально зарегистрированных и проверенных туристических агентств;

внимательно изучать договор перед оплатой;

требовать подтверждение бронирования гостиниц, экскурсий и других услуг;

проверять реквизиты компании и отзывы о ней сразу в нескольких независимых источниках;

не переводить деньги на личные банковские карты неизвестных лиц;

не переходить по сомнительным ссылкам;

никому не сообщать SMS-коды, пароли и другие конфиденциальные данные.

Если вы столкнулись с мошенничеством при покупке туристических услуг или стали жертвой аферистов, необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее подразделение полиции или сообщить о произошедшем по телефону 102.

В департаменте полиции пожелали жителям и гостям региона приятного и безопасного отдыха, подчеркнув, что внимательность и осторожность остаются самой надежной защитой от мошенников.