Дефицит профессиональных гидов: в туризме 70% сотрудников работают без надлежащего образования

В туристической отрасли Казахстана сохраняется острый дефицит квалифицированных кадров. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нурбол Байжанов, передает Lada.kz со ссылкой на Казинформ .

Коллаж: Kazinform / Freepik

По его словам, особенно остро нехватка персонала ощущается летом — в гостиницах, гостевых домах и курортных зонах не хватает администраторов, горничных и работников кухни. Также наблюдается дефицит профессиональных гидов, несмотря на растущий интерес иностранных туристов к Казахстану.

«Сегодня 70% работников туристической отрасли не имеют профильного образования», — отметил Байжанов.

Для решения проблемы государство расширяет образовательные программы. По поручению Президента в Туркестане создан Международный университет туризма и гостеприимства, где действует дуальная система обучения: 60% времени студенты проводят на практике. Сейчас здесь реализуется 12 программ, соответствующих международным стандартам.

Количество грантов также растёт. Кроме традиционного обучения, активно внедряются цифровые форматы. Национальная компания Kazakh Tourism запустила онлайн-академию внутреннего туризма. Более 6 тысяч специалистов уже прошли курсы и получили сертификаты.

Инвестиции в туризм растут

Параллельно решаются инфраструктурные вопросы. Количество объектов размещения увеличилось с 4 тысяч в 2023 году до 4300 в 2024-м. Только за прошлый год открыто 300 новых гостиниц и гостевых домов.

Недавно в Жамбылской области введён в эксплуатацию новый придорожный сервис на 30 номеров. Инвестор планирует построить ещё 60 подобных объектов по стране до 2030 года.

Новая дорожная карта и планы по развитию горнолыжного туризма

В июле утверждена дорожная карта развития отрасли, включающая 140 мероприятий — от повышения транспортной доступности до обеспечения курортных зон инженерными сетями.

Особое внимание уделяется развитию горнолыжного туризма. Планируется расширить Алматинский горный кластер: увеличить протяжённость канатных дорог с 16 до 42 км, а трасс — с 40 до 162 км. Это позволит объединить комплексы Шымбулак, Бутаковку и другие в единый международный курорт.

Турпоток растёт

В 2024 году Казахстан посетили около 15 млн иностранных граждан, из них 1,3 млн остановились в отелях. К 2030 году планируется довести этот показатель до 4 млн. Внутренний туризм также демонстрирует рост: национальные парки посетили 2,8 млн человек против 2,3 млн годом ранее.