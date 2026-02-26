Разработанный учащимися колледжа туризма Мангистау хлеб из зеленой гречки будет представлен на Master Skills

Учащиеся Мангистауского колледжа туризма разработали современный и полезный для здоровья вид безглютенового хлеба. По словам руководителей проекта, главная особенность продукта - в его натуральном составе и гармоничном сочетании национальных злаков. Проект примет участие в ежегодном республиканском чемпионате Master Skills весной этого года. Об этом рассказала Гульнур Кушанова, преподаватель учебного заведения.

Хлеб но новой рецептуре. Фот предоставила Г.Кушанова

По ее словам, новый продукт полностью изготавливается из муки зелёной гречки. В составе отсутствует пшеничная мука, то есть хлеб не содержит глютен. Кроме того, в него добавляются различные зёрна и семена: льна, тыквы, подсолнечника, а также просо.

«Особенно важно, что в рецептуре используется казахское просо - традиционная и питательная культура, издавна присутствующая на казахском дастархане. При приготовлении хлеба не используются промышленные дрожжи. Тесто проходит естественную ферментацию, благодаря чему продукт легче усваивается и не создаёт дополнительной нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Хлеб богат клетчаткой, растительным белком и полезными жирами. Натуральные масла, содержащиеся в злаках и семенах, обеспечивают организм необходимой энергией», - рассказала Гульнур Кушанова.

Как отметила главный эксперт Казахстана по компетенции «хлебопекарное дело», преподаватель колледжа Тилектес Алкувадова, разработанный студентами хлеб - это гармоничное сочетание традиций и современных принципов здорового питания.

«Использование казахского проса придаёт продукту национальный характер и повышает его пищевую ценность. Проект демонстрирует не только профессиональное мастерство молодёжи, но и их ответственность за здоровье общества», - подчеркнула преподаватель.

Чемпионат Master Skills пройдет в апреле этого года. Организатором является Министерство просвещения РК.

Как сказала Гульнур Кушанова, победитель получит право участвовать в чемпионате на уровне республики. В случае победы, в которую верят сами авторы проекта, будет возможность участвовать в состязаниях в дальнем зарубежье.