18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.02.2026, 09:22

Разработанный учащимися колледжа туризма Мангистау хлеб из зеленой гречки будет представлен на Master Skills

Общество 0 1 525 Гульмира Садырова

Учащиеся Мангистауского колледжа туризма разработали современный и полезный для здоровья вид безглютенового хлеба. По словам руководителей проекта, главная особенность продукта - в его натуральном составе и гармоничном сочетании национальных злаков. Проект примет участие в ежегодном республиканском чемпионате Master Skills весной этого года. Об этом рассказала Гульнур Кушанова, преподаватель учебного заведения.

Хлеб но новой рецептуре. Фот предоставила Г.Кушанова
Хлеб но новой рецептуре. Фот предоставила Г.Кушанова

По ее словам, новый продукт полностью изготавливается из муки зелёной гречки. В составе отсутствует пшеничная мука, то есть хлеб не содержит глютен. Кроме того, в него добавляются различные зёрна и семена: льна, тыквы, подсолнечника, а также просо.

«Особенно важно, что в рецептуре используется казахское просо - традиционная и питательная культура, издавна присутствующая на казахском дастархане. При приготовлении хлеба не используются промышленные дрожжи. Тесто проходит естественную ферментацию, благодаря чему продукт легче усваивается и не создаёт дополнительной нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Хлеб богат клетчаткой, растительным белком и полезными жирами. Натуральные масла, содержащиеся в злаках и семенах, обеспечивают организм необходимой энергией», - рассказала Гульнур Кушанова.

Как отметила главный эксперт Казахстана по компетенции «хлебопекарное дело», преподаватель колледжа Тилектес Алкувадова, разработанный студентами хлеб - это гармоничное сочетание традиций и современных принципов здорового питания.

«Использование казахского проса придаёт продукту национальный характер и повышает его пищевую ценность. Проект демонстрирует не только профессиональное мастерство молодёжи, но и их ответственность за здоровье общества», - подчеркнула преподаватель.

Чемпионат Master Skills пройдет в апреле этого года. Организатором является Министерство просвещения РК.

Как сказала Гульнур Кушанова, победитель получит право участвовать в чемпионате на уровне республики. В случае победы, в которую верят сами авторы проекта, будет возможность участвовать в состязаниях в дальнем зарубежье.

17
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь