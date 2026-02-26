Разработанный учащимися колледжа туризма Мангистау хлеб из зеленой гречки будет представлен на Master Skills

Учащиеся Мангистауского колледжа туризма разработали современный и полезный для здоровья вид безглютенового хлеба. По словам руководителей проекта, главная особенность продукта - в его натуральном составе и гармоничном сочетании национальных злаков. Проект примет участие в ежегодном республиканском чемпионате Master Skills весной этого года. Об этом рассказала Гульнур Кушанова, преподаватель учебного заведения.
По ее словам, новый продукт полностью изготавливается из муки зелёной гречки. В составе отсутствует пшеничная мука, то есть хлеб не содержит глютен. Кроме того, в него добавляются различные зёрна и семена: льна, тыквы, подсолнечника, а также просо.
«Особенно важно, что в рецептуре используется казахское просо - традиционная и питательная культура, издавна присутствующая на казахском дастархане. При приготовлении хлеба не используются промышленные дрожжи. Тесто проходит естественную ферментацию, благодаря чему продукт легче усваивается и не создаёт дополнительной нагрузки на желудочно-кишечный тракт. Хлеб богат клетчаткой, растительным белком и полезными жирами. Натуральные масла, содержащиеся в злаках и семенах, обеспечивают организм необходимой энергией», - рассказала Гульнур Кушанова.
Как отметила главный эксперт Казахстана по компетенции «хлебопекарное дело», преподаватель колледжа Тилектес Алкувадова, разработанный студентами хлеб - это гармоничное сочетание традиций и современных принципов здорового питания.
«Использование казахского проса придаёт продукту национальный характер и повышает его пищевую ценность. Проект демонстрирует не только профессиональное мастерство молодёжи, но и их ответственность за здоровье общества», - подчеркнула преподаватель.
Чемпионат Master Skills пройдет в апреле этого года. Организатором является Министерство просвещения РК.
Как сказала Гульнур Кушанова, победитель получит право участвовать в чемпионате на уровне республики. В случае победы, в которую верят сами авторы проекта, будет возможность участвовать в состязаниях в дальнем зарубежье.
