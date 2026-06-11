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11.06.2026, 09:39

От яиц до агротуризма: как в Мангистау разводят африканских страусов

Общество 0 1 879 Наталья Вронская

Пока одни фермеры делают ставку на привычное животноводство, предприниматель из Мангистауской области превратил в успешный бизнес разведение крупнейших птиц на планете. На ферме в Мунайлинском районе уже несколько лет выращивают африканских страусов, которые не только успешно освоились в засушливом климате региона, но и приносят стабильный доход, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций,

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

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Сегодня в хозяйстве Бекена Каржаубаева содержатся 16 взрослых страусов и подрастающее потомство. Первых экзотических птиц завезли сюда из России еще в 2018 году. Тогда идея казалась рискованной, однако практика показала обратное – африканские страусы отлично адаптировались к условиям Мангистауской области.

Эти гигантские птицы способны достигать веса до 150 килограммов и развивать скорость до 70 километров в час. Несмотря на происхождение, жаркий климат региона оказался для них вполне комфортным.

Взрослые страусы легко переносят сильную жару. Особое внимание требуется только птенцам. Для них мы используем систему теплого пола, защищаем от сквозняков и холодного ветра. Сейчас хозяйство работает сразу по нескольким направлениям – производим мясо и яйца страуса, а также стараемся находить применение перьям и другой продукции, - рассказал владелец фермы Бекен Каржаубаев.

Одним из преимуществ бизнеса является высокая продуктивность птиц. Один страус способен снести от 60 до 75 яиц в год. По словам предпринимателя, спрос на продукцию остается стабильным.

Ферма уже обеспечивает постоянной работой восемь человек. В ближайшие годы владельцы намерены увеличить поголовье птиц и расширить производство.

Примечательно, что это первая страусиная ферма в Мангистауской области. Помимо сельскохозяйственного направления, необычное хозяйство постепенно становится объектом интереса для туристов. Специалисты отмечают, что подобные проекты помогают диверсифицировать экономику региона и открывают новые возможности для развития агротуризма.

Возможно, в будущем увидеть африканского страуса можно будет не только в зоопарке, но и во время экскурсии по мангистауской степи. Для региона, который традиционно ассоциируется с нефтедобычей и уникальными природными ландшафтами, такое соседство выглядит весьма необычно.

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