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10.06.2026, 07:01

Долина требует через суд 176 миллионов рублей по делу о мошенничестве с квартирой

Новости Мира 0 823

Народная артистка России Лариса Долина подала иск в Лефортовский суд Москвы, требуя взыскать 176,1 млн рублей с четырех участников мошеннической схемы, лишившей её элитной недвижимости. Это legal-продолжение громкого уголовного дела, в котором певица окончательно потеряла права на свою квартиру в Хамовниках, сообщает Lada.kz. 

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Судебный сиквел: почему Долина снова идет в суд?

Лариса Долина официально обратилась в Лефортовский районный суд столицы с требованием о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением. Сумма исковых требований составляет внушительные 176 141 000 рублей.

Ответчиками по гражданскому иску выступают четверо ранее осужденных фигурантов: Анжела Цырульникова (выполнявшая роль курьера), а также Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.

Важная деталь: Данный шаг стал возможен после того, как 28 ноября 2025 года Балашихинский городской суд Подмосковья вынес обвинительный приговор этой четверке. В рамках уголовного процесса суд признал за Долиной право на компенсацию ущерба, однако для определения точной суммы и механизма взыскания певице пришлось инициировать отдельное гражданское судопроизводство.

Роли в схеме: кто ответит за миллионные убытки певицы

Следствие установило, что подсудимые действовали в связке с неустановленными организаторами (предположительно, находящимися за рубежом). Обработка артистки длилась с апреля по июнь 2024 года.

В итоге роли распределились следующим образом:

  • Анжела Цырульникова (курьер): Лично забирала наличные деньги у обманутой певицы. Приговорена к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

  • Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий («дропы»): Обеспечивали транзит и обналичивание средств. Получили по 7 лет лишения свободы и штрафы по 900 тыс. рублей.

  • Андрей Основа («дроп»): Соучастник финансовой цепочки. Приговорен к 4 годам колонии и аналогичному штрафу.

Общая сумма потерь Долиной, с учетом банковских комиссий и сопутствующих расходов на навязанную мошенниками сделку, превысила 317 миллионов рублей.

Экспертный разбор схемы и шансов на возврат денег

Что такое «дропы» и почему их наказали?

Справка: «Дропы» (или дропперы) — это низшее звено в иерархии кибермошенников. Это люди, которые предоставляют свои банковские карты, счета или паспортные данные для вывода и легализации украденных денег. Часто они соглашаются на это ради легкого заработка (процент от сделки), не осознавая, что по закону становятся полноценными соучастниками тяжкого преступления (ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»).

Сможет ли Долина получить 176 миллионов?

Юридическая практика показывает, что выиграть подобный иск в суде — лишь половина дела. Реальное взыскание средств с осужденных, отправленных в колонию, крайне затруднено. Как правило, у «дропов» и курьеров нет официальных активов или недвижимости на такие суммы. Взыскание будет производиться через службу судебных приставов (ФССП) за счет их имущества и копеечных доходов от работы в исправительных учреждениях, что может растянуться на десятилетия.

Хронология квартирной драмы: от победы к потере

Новый иск Долиной — это попытка компенсировать финансовую дыру после того, как она окончательно лишилась своей пятикомнатной квартиры в элитном районе Хамовники.

История развивалась волнообразно:

  1. Продажа: Под давлением телефонных аферистов Долина продала жилье покупательнице Полине Лурье за 112 млн рублей, а вырученные деньги (вместе со сбережениями) отдала мошенникам.

  2. Первая инстанция (Успех певицы): В марте 2025 года Хамовнический суд признал сделку недействительной, посчитав, что Долина действовала в состоянии заблуждения, и постановил вернуть квартиру звезде.

  3. Верховный суд (Разворот на 180 градусов): 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов. Высшая инстанция защитила права Полины Лурье как добросовестного покупателя, который заплатил реальные деньги и не знал о мошеннических схемах.

  4. Финал: В январе 2026 года судебные приставы официально передали ключи от элитной недвижимости представителям новой владелицы.

Теперь единственным шансом для певицы вернуть хотя бы часть потерянного состояния остается взыскание средств с осужденных исполнителей, находящихся за решеткой.

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