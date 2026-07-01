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01.07.2026, 09:51

Затопленные улицы и угроза жилым домам: в Бейнеу ликвидируют последствия мощного ливня

Происшествия 0 2 910 Наталья Вронская

После сильных дождей, прошедших в Бейнеуском районе, коммунальные службы продолжают устранять последствия подтоплений. Корреспондент Lada.kz связался с районным акиматом.

фото предоставлено сотрудниками акимата Бейнеуского района
фото предоставлено сотрудниками акимата Бейнеуского района

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После обильных осадков, начавшихся 28 июня, в селе Бейнеу оказались подтоплены несколько улиц и дворов частных домов. Как сообщили в аппарате акима Бейнеуского района, утром 29 июня сильный дождь создал угрозу подтопления дворов жилых домов на улицах Жамбыла, Курмангазы, Матая, Бекеса Дарментаева и Шиланды.

По информации руководителя отдела внутренней политики и развития языка Бейнеуского района Туралы Жолышова, поврежденных объектов нет — вода затронула отдельные улицы и придомовые территории.

Для ликвидации последствий задействованы сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, аппарата акима села Бейнеу и КГП «Таза Бейнеу». Всего в работах участвуют 32 человека и 11 единиц техники, в том числе две водооткачивающие машины, три мотопомпы, четыре ассенизатора и два служебных автомобиля.

По данным акимата, на сегодняшний день с подтопленных территорий уже вывезено 1168 кубометров воды. Кроме того, через дренажные системы с улиц Аймауытова, Жангельдина и Кашагана отведено около 300 кубометров воды, еще 360 кубометров приняли дренажи на улице Жибек жолы.

Ранее местные власти предупредили жителей, что для восстановления подтопленных улиц и повышения уровня дорожного полотна ведется забор грунта на специально отведенных участках. В связи с этим родителей попросили не оставлять детей без присмотра и не подпускать их к местам проведения земляных работ.

В районном акимате заверили, что ситуация находится на постоянном контроле, а работы по отводу воды и восстановлению улиц продолжаются.

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