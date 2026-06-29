Ливень снова затопил Актау: в чем причина?

После ливня под водой оказались центральные дороги и микрорайоны города. Чиновники объяснили причины происходящего, сообщает Lada.kz .

Кадры видео, улучшенные с помощью ИИ

Сильный дождь, прошедший 28 июня, вновь затопил улицы Актау. После осадков под водой оказались отдельные микрорайоны и центральные магистрали города.

Подобная ситуация повторяется практически после каждого сильного ливня.

Местные жители также делятся видео, где вода залила салон общественного транспорта

Как сообщили в городском акимате, в результате продолжительных дождей, прошедших 28 и 29 июня, на ряде центральных улиц образовались значительные скопления дождевой воды.

За этот период подрядная организация, обслуживающая городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, откачала около 7 000 кубометров воды.

Только с участка возле спорткомплекса «Халык Арена» в 17 микрорайоне было вывезено около 3 500 кубометров дождевой воды.

Для ликвидации последствий непогоды были задействованы две единицы специальной техники, 12 мотопомп и 50 дорожных рабочих.

Основной причиной подтоплений является отсутствие подключения системы ливневой канализации к центральному канализационному коллектору. Естественные пути отвода воды были перекрыты в ходе строительства жилых домов, - объяснили чиновники.

В настоящее время на проблемном участке уже ведутся работы по подключению ливневой канализации к централизованной системе водоотведения.

Между тем синоптики вновь объявили штормовое предупреждение по Мангистауской области на сегодня, 29 июня.

По прогнозу, в регионе ожидаются дождь, гроза, а на западе, севере и в центральной части области - временами сильные осадки, град и шквалистый ветер. Скорость северо-западного ветра составит 15-20 метров в секунду, местами с порывами до 23-28 метров в секунду.

В Актау также прогнозируются дождь, гроза, временами сильный дождь и град. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.