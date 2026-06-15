Мощный ливень превратил сельские улицы в бурные потоки в Мангистау

В соцсетях появилось видео из села Таучик, где после сильного ливня улицы буквально скрылись под потоками воды. Глава села рассказал, что произошло, сообщает Lada.kz .

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Многие комментаторы были удивлены масштабом ливня и одновременно посетовали на засуху в Актау. Некоторые также обратили внимание на проблему водоотведения, отметив, что подобные подтопления в селе происходят не впервые.

Как сообщил аким села Таучик Нуржан Бактыбаев, сильный ливень продолжался около восьми минут. Наибольшая интенсивность осадков наблюдалась ночью, примерно с 01:00 до 02:00, а также утром около 10:00 - именно тогда было снято распространившееся в интернете видео.

По словам главы села, несмотря на впечатляющие кадры, серьезных последствий удалось избежать.