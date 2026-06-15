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14.06.2026, 21:15

Мощный ливень превратил сельские улицы в бурные потоки в Мангистау

Общество 0 2 192 Сергей Кораблев

В соцсетях появилось видео из села Таучик, где после сильного ливня улицы буквально скрылись под потоками воды. Глава села рассказал, что произошло, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ
Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

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Многие комментаторы были удивлены масштабом ливня и одновременно посетовали на засуху в Актау. Некоторые также обратили внимание на проблему водоотведения, отметив, что подобные подтопления в селе происходят не впервые.

Как сообщил аким села Таучик Нуржан Бактыбаев, сильный ливень продолжался около восьми минут. Наибольшая интенсивность осадков наблюдалась ночью, примерно с 01:00 до 02:00, а также утром около 10:00 - именно тогда было снято распространившееся в интернете видео.

По словам главы села, несмотря на впечатляющие кадры, серьезных последствий удалось избежать.

Жалоб от жителей не поступало. Случаев подтопления домов или протекания крыш не зафиксировано. Основной поток воды ушел в сторону моря, - отметил Нуржан Бактыбаев.

 

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