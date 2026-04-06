Машины «плывут»: после дождя улицы Актау затопило

В Актау после продолжительного дождя, который шёл весь день 5 апреля и ночью, жители массово публикуют в соцсетях видео подтопленных улиц. На кадрах видно, как автомобили буквально «плывут» по дорогам, передаёт Lada.kz.

стоп кадр из видео. Улучшен с помощью ИИ

В акимате сообщили, что с момента начала осадков в городе ведутся работы по откачке дождевой воды.

По данным властей, днём 5 апреля на мониторинг и устранение подтоплений вышли сотрудники ТОО «Компания Строй Инвест 2020». Было задействовано 30 рабочих, спецтехника и 12 мотопомп. За смену удалось откачать около 550 кубометров воды.

В ночное время работы продолжились: к ликвидации последствий привлекли 8 рабочих, 5 мотопомп и технику. За ночь откачано ещё 700 кубометров воды.

Утром 6 апреля работы усилили. На улицы города вышли уже 80 человек, задействованы 12 мотопомп и дополнительная техника. По состоянию на текущий момент откачано ещё около 450 кубометров воды.

Власти заверили, что мониторинг ситуации продолжается, а работы по откачке воды ведутся в круглосуточном режиме.