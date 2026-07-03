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03.07.2026, 10:49

После ливней в Бейнеу подтопило около 90 дворов: акимат запустил горячую линию для жителей

Общество 0 2 223 Лиана Рязанцева

В селе Бейнеу после проливных дождей подтопило дворы около 90 жилых домов. Последствия непогоды устраняют в круглосуточном режиме, а для жителей, которым требуется помощь, в акимате открыли горячую линию, передаёт Lada.kz.

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По данным районного акимата, в селе Бейнеу продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления, вызванного обильными дождями. Для обеспечения безопасности жителей профильные службы переведены на усиленный режим работы.

После проливных дождей вода скопилась во дворах около 90 жилых домов. На сегодняшний день с помощью спецтехники уже откачано более семи тысяч кубометров воды. В ликвидации последствий подтопления задействованы 25 единиц техники и 37 специалистов. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, - сообщили в акимате.

Для жителей, которым требуется помощь, в акимате открыли горячую линию.

Для обеспечения безопасности населения и оперативного реагирования на возникающие проблемы работает специальная горячая линия. Если вы столкнулись с подтоплением или нуждаетесь в срочной помощи, просим обращаться по телефону: Атабек: +7 705 820 12 91,- отметили в районной администрации.

В акимате заверили, что ни одно обращение не остается без внимания — профильные службы оперативно выезжают на место и принимают необходимые меры.

Отмечается, что в июне в селе Бейнеу выпало 78 миллиметров осадков, из которых 58,3 миллиметра пришлись на период с 28 июня по 1 июля.

В частности, 28 июня выпал 21,1 миллиметра осадков, 29 июня — 6,2 миллиметра, 30 июня — 13,8 миллиметра, а 1 июля — 17,2 миллиметра. При этом среднегодовое количество осадков в районе составляет около 150 миллиметров. Таким образом, только за июнь выпало более половины годовой нормы, что свидетельствует об аномально большом количестве осадков в последние дни.

Напомним, ранее сообщалось, что после обильных осадков, начавшихся 28 июня, в селе Бейнеу оказались подтоплены несколько улиц и дворов частных домов. Как сообщили в аппарате акима Бейнеуского района, утром 29 июня сильный дождь создал угрозу подтопления дворов жилых домов на улицах Жамбыла, Курмангазы, Матая, Бекеса Дарментаева и Шиланды. По информации руководителя отдела внутренней политики и развития языка Бейнеуского района Туралы Жолышова, поврежденных объектов нет — вода затронула отдельные улицы и придомовые территории.

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