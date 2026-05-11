Проливные дожди затопили улицы села Таучик

Вчера, 10 мая, в селе Таучик в результате сильных дождей с горной местности сошёл поток паводковых вод. В аппарате акима села сообщили о наличии пострадавших и принятых мерах по ликвидации последствий, передает Lada.kz .

Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

Очевидцы сняли на видео сход мощного селевого потока после дождя в селе Таучик.

На кадрах видно, как мощный поток воды стремительно движется по улицам села.

В аппарате акима села сообщили, что поток воды прошёл по отдельным улицам населённого пункта и по естественному руслу был направлен в сторону моря.

В ряде жилых домов вода зашла только на территорию дворов, при этом подтопления жилых помещений не допущено. Жертв и пострадавших среди населения нет, фактов гибели скота не зарегистрировано. Ситуация находится под контролем. В настоящее время погодные условия стабилизировались, угрозы для жителей отсутствуют, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что местными исполнительными органами и ответственными службами организованы необходимые работы по очистке улиц, по которым прошли паводковые воды.