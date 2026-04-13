Актау затопило проливным дождем

В Актау улицы местами превращаются в реки. Жители города делятся видео и фотографиями с кадрами подтоплений, передает Lada.kz .

Сегодня, 13 апреля, в Актау идет проливной дождь. Жители массово публикуют в Telegram-чате акимата Мангистауской области видео и фото подтопленных улиц.

Акимат, каждый дождь – одно и то же! В 14 микрорайоне на пешеходном переходе невозможно пройти. А ведь это путь к остановке, через которую дети идут в школы и детские сады. Как школьники должны переходить дорогу?, - жалуются жители Актау.

В Актауском городском акимате рассказали сообщили, что работы по откачке дождевой воды ведутся сразу в нескольких микрорайона.

Ведутся работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах в районе спортивного комплекса «Halyk Arena» в 17 микрорайоне, жилого комплекса «Green Plaza» в 17 микрорайоне и в 14 микрорайоне в районе ЖК «Тамшалы», - сообщили в администрации.

Напомним, это уже не первый случай, когда жители жалуются на затопленные улицы и дороги. Ранее в Актау после продолжительного дождя, который шел весь день 5 апреля и ночью, также поступали массовые обращения от горожан.