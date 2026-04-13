18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.04.2026, 10:17

Актау затопило проливным дождем

Коммунальная жизнь 0 2 705 Лиана Рязанцева

В Актау улицы местами превращаются в реки. Жители города делятся видео и фотографиями с кадрами подтоплений, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Сегодня, 13 апреля, в Актау идет проливной дождь. Жители массово публикуют в Telegram-чате акимата Мангистауской области видео и фото подтопленных улиц.

Акимат, каждый дождь – одно и то же! В 14 микрорайоне на пешеходном переходе невозможно пройти. А ведь это путь к остановке, через которую дети идут в школы и детские сады. Как школьники должны переходить дорогу?, - жалуются жители Актау.

В Актауском городском акимате рассказали сообщили, что работы по откачке дождевой воды ведутся сразу в нескольких микрорайона.

Ведутся работы по откачке дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах в районе спортивного комплекса «Halyk Arena» в 17 микрорайоне, жилого комплекса «Green Plaza» в 17 микрорайоне и в 14 микрорайоне в районе ЖК «Тамшалы», - сообщили в администрации.

Напомним, это уже не первый случай, когда жители жалуются на затопленные улицы и дороги. Ранее в Актау после продолжительного дождя, который шел весь день 5 апреля и ночью, также поступали массовые обращения от горожан.

6
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Много раз писал о том, что в местах скопления дождевых и талых вод надо забетонировать подземные резервуары. И потом эту воду использовать для полива зеленых насаждений. Сколько можно "героически" откачивать воду?
13.04.2026, 10:08
fox1167
fox1167
Вот где надо было устанавливать (главное фото) высокий прорезиненный пешеходный переход а не в сквере между 4 и 5 мкр! У школы №1 всегда после дождя лужа!
13.04.2026, 05:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

