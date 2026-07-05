Трое пропавших по дороге к Бекет-Ата в Мангистау найдены: их автомобиль застрял в болотистой местности

Пропавших в Бейнеуском районе жителей нашли живыми. По данным департамента полиции Мангистауской области, их автомобиль обнаружили примерно в 35 километрах от местности Кыдырша ата — машина застряла в болотистой местности, из-за чего люди не смогли продолжить путь и выйти на связь, сообщает Lada.kz.
По предварительным данным, транспортное средство увязло в болотистой местности. Именно поэтому находившиеся в нем люди не смогли самостоятельно выбраться и связаться с родственниками или экстренными службами.
Первыми пропавших обнаружили сотрудники Бейнеуского районного отдела полиции — участковый инспектор полиции, капитан полиции Нуржигит Базарбаев и старший инспектор отдела административной полиции, майор полиции Бауыржан Нурмуханбетов.
Сейчас найденных граждан доставляют в село Акжигит, где они пройдут медицинское обследование для оценки состояния здоровья.
В департаменте полиции поблагодарили всех участников поисковой операции.
«Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции, подразделений ДЧС и других задействованных служб поиски завершились благополучно», — сообщили в ведомстве.
Фото пресс-службы ДП Мангистау
Напомним, трое жителей Мангистауской области перестали выходить на связь после поездки к подземной мечети Бекет-Ата.
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