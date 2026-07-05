Трое пропавших по дороге к Бекет-Ата в Мангистау найдены: их автомобиль застрял в болотистой местности

Пропавших в Бейнеуском районе жителей нашли живыми. По данным департамента полиции Мангистауской области, их автомобиль обнаружили примерно в 35 километрах от местности Кыдырша ата — машина застряла в болотистой местности, из-за чего люди не смогли продолжить путь и выйти на связь, сообщает Lada.kz .

Фото автомобиля с пропавшими, улучшенное с помощью ИИ

По предварительным данным, транспортное средство увязло в болотистой местности. Именно поэтому находившиеся в нем люди не смогли самостоятельно выбраться и связаться с родственниками или экстренными службами.

Первыми пропавших обнаружили сотрудники Бейнеуского районного отдела полиции — участковый инспектор полиции, капитан полиции Нуржигит Базарбаев и старший инспектор отдела административной полиции, майор полиции Бауыржан Нурмуханбетов.

Сейчас найденных граждан доставляют в село Акжигит, где они пройдут медицинское обследование для оценки состояния здоровья.

В департаменте полиции поблагодарили всех участников поисковой операции.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции, подразделений ДЧС и других задействованных служб поиски завершились благополучно», — сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы ДП Мангистау

Напомним, трое жителей Мангистауской области перестали выходить на связь после поездки к подземной мечети Бекет-Ата.