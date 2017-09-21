Семь пожаров с пострадавшими в Мангистау в 2017 году

При пожаре в 153 доме 3 микрорайона Актау пострадала женщина 1975 года рождения 9 августа. Пострадавшая хозяйка квартиры, как рассказали на станции Скорой помощи, получила ожог 15 процентов тела. У женщины обожжены руки и ноги.
В Актау 22 июля практически одновременно произошло два пожара в разных микрорайонах. Пострадали три человека. Первый вызов поступил примерно в 14:00. По адресу 15-9 произошло возгорание балкона на четвертом этаже. В 15 микрорайоне до прибытия пожарных сотрудники полиции вытащили из подъезда мужчину (хозяина квартиры). Его передали сотрудникам Центра медицины катастроф с отравлением угарным дымом. В результате пожара в 5 микрорайоне пострадали двое человек - мужчина и женщина.
В результате взрыва газового баллона житель Мангистау получил ожог 100 процентов поверхности тела 29 июня. Житель Акшымырау, по словам врачей, доставивших пострадавшего, получил ожог в результате взрыва газового баллона на автозаправочной станции. Мужчина получил термический ожог II степени. Со слов больного, он был охвачен пламенем во время взрыва на газовой заправке. Несколькими днями позже мужчина скончался.
Возгорание четырёх автомобилей произошло на станции технического обслуживания (СТО) в 21 микрорайоне Актау утром 7 июня. При пожаре пострадал мужчина 1977 года рождения. Врачи оценили состояние пострадавшего при пожаре на СТО в Актау как средне-тяжелое.
При пожаре в одном из домов поселка Приморский пострадал 52-летний мужчина в ночь на 24 февраля. На тот момент медики оценили состояние пострадавшего следующим образом: «Мужчина получил 85 процентов термического ожога тела. После оказания первой помощи сразу же был поднят в реанимационное отделение больницы. Находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Его супруга и сын получили легкие травмы, после оказания медицинской помощи отпущены домой». По сообщению врачей, мужчина умер 2 марта из-за травм, несовместимых с жизнью.
Женщина и двое детей пострадали в результате возгорания автомобиля на АГЗС в Шетпе 22 февраля. Дети 2007 и 2014 года рождения были доставлены в больницу с ожогами кистей рук, их мать 1981 года рождения получила ожоги лица. Водитель автомобиля не пострадал.