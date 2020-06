Труп женщины обнаружили пожарные в одном из домов Актау

View this post on Instagram

«101» Қызметі Маңғыстау облысы ТЖД Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі хабарлайды: өткен тәулікте 23 маусым сағат 08:00-ден 24 маусым 08:00-ге дейін Қызмет бөлімшелері дабыл бойынша - 7 шығыс тіркелді, оның ішінде авариялық-құтқару жұмыстарына – 2 рет және жану жағдайларына – 5 рет. Авариялық-құтқару жұмыстарына шығу туралы мәлімет: - 23 маусым 12 сағ. 03 мин. Ақтау қаласы, 3 шағын аудан, 57 үй, 5 қабат. Өрт сөндірумен байланыссыз адам құтқару жұмыстары. Полицияға көмек. Шақырылған жерге жеткеннен кейін, болгарка құралының көмегімен терезедегі металл торды кесіп тастап, пәтерге кірді. Пәтерден 1959 жылы туылған әйелдің мәйіті табылды. Өлімнің себептері анықталуда. - 23 маусым 17 сағ. 00 мин. Ақтау қаласы, 14 шағын аудан, 19 үй. Өрт сөндірумен байланыссыз адам құтқару жұмыстары. Полицияға көмек. Шақырылған жерге жеткеннен кейін, 4-ші қабаттың қылтимасына автосатыны орнатып пәтерге кіріп, кіріс есікті ашты. Пәтерден 1941 жылы туылған әйел дәрменсіз күйде, туыстарына берілді. Жану жағдайларына шығу туралы мәлімет: - 23 маусым 09 сағ. 38 мин. Ақтау қаласы, Өмірзақ ауылы, ашық алаңда қоқыстың жануы S=30м2. - 23 маусым 15 сағ. 08 мин. Ақтау қаласы, 26 шағын аудан, «Мясная лавка» ет дүкенінің артында, ашық алаңда қоқыстың жануы S=2м2. - 23 маусым 19 сағ. 56 мин. Ақтау қаласы, 7 шағын аудан, 21 үйдің алдында тұрған қоқыс жәшігінің ішінде қоқыстың жануы S=3м2. - 23 маусым 22 сағ. 02 мин. Ақтау қаласы, 16 шағын аудан, 61 үйдің артында, ашық алаңда қоқыстың жануы S=1м2. - 23 маусым 23 сағ. 54 мин. Жаңаөзен қаласы, Рахат шағын аудан, 6 көшеде қоқыстың жануы S=4м2.