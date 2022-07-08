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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 19:15

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В Жанаозене создана ассоциация предпринимателей

В Жанаозене создана ассоциация, которая будет заниматься вопросами развития предпринимательства. Об этом стало известно на общем собрании учредителей ассоциации, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК МО
Председателем Объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Ассоциация предпринимателей города Жанаозена» избран местный предприниматель Жалгас Мырзагалиев. А Аблай Мырзахметов получил должность председателя попечительского совета ассоциации, который сформирован на заседании. Учредители отметили, что он имеет большой опыт в сфере развития предпринимательства.

Мырзахметов поблагодарил учредителей за доверие и подчеркнул, что Жанаозен является моногородом, а специфика моногородов в их зависимости от развития единственного градообразующего предприятия.

- В нашем случае это «Озенмунайгаз». Понятно, что для придания моногороду социально-экономического развития необходимо создавать рабочие места и повышать доходы населения. Нужна диверсификация экономики города, в первую очередь, это развитие новых локальных производств под потребности «Озенмунайгаза». Наблюдается потенциал по сельскому хозяйству, туризму, нельзя забывать и про потребности населения - это развитие местной сервисной экономики, - подчеркнул Аблай Мырзахметов.

По его словам, в пилотном режиме предлагается реализовать данные подходы в городе Жанаозене, в дальнейшем этот опыт применять в иных 26 моногородах. Созданный общественный институт будет проводить всестороннюю работу в этом направлении.

- На данный момент ассоциация рассматривает возможность реализации 23 проектов совместно с НК «КазМунайГаз» по заказам её дочерней компании АО «Озенмунайгаз». Дополнительные предложения ещё поступают от предпринимателей, количество проектов может увеличиться. При этом есть возможность помочь местным предпринимателям и создать более 600 новых рабочих мест, - продолжил Мырзахметов.

Добавим, что до сентября ассоциация с помощью экспертов разработает комплексный проект плана развития экономики Жанаозена. Данный план будет представлен вниманию жителей города и местному исполнительному органу для обсуждения.



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