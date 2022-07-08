В Жанаозене создана ассоциация предпринимателей

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Председателем Объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Ассоциация предпринимателей города Жанаозена» избран местный предприниматель Жалгас Мырзагалиев. А Аблай Мырзахметов получил должность председателя попечительского совета ассоциации, который сформирован на заседании. Учредители отметили, что он имеет большой опыт в сфере развития предпринимательства.



Мырзахметов поблагодарил учредителей за доверие и подчеркнул, что Жанаозен является моногородом, а специфика моногородов в их зависимости от развития единственного градообразующего предприятия.



- В нашем случае это «Озенмунайгаз». Понятно, что для придания моногороду социально-экономического развития необходимо создавать рабочие места и повышать доходы населения. Нужна диверсификация экономики города, в первую очередь, это развитие новых локальных производств под потребности «Озенмунайгаза». Наблюдается потенциал по сельскому хозяйству, туризму, нельзя забывать и про потребности населения - это развитие местной сервисной экономики, - подчеркнул Аблай Мырзахметов.



По его словам, в пилотном режиме предлагается реализовать данные подходы в городе Жанаозене, в дальнейшем этот опыт применять в иных 26 моногородах. Созданный общественный институт будет проводить всестороннюю работу в этом направлении.



- На данный момент ассоциация рассматривает возможность реализации 23 проектов совместно с НК «КазМунайГаз» по заказам её дочерней компании АО «Озенмунайгаз». Дополнительные предложения ещё поступают от предпринимателей, количество проектов может увеличиться. При этом есть возможность помочь местным предпринимателям и создать более 600 новых рабочих мест, - продолжил Мырзахметов.



Добавим, что до сентября ассоциация с помощью экспертов разработает комплексный проект плана развития экономики Жанаозена. Данный план будет представлен вниманию жителей города и местному исполнительному органу для обсуждения.