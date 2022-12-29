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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:08

Просмотров: 496

В Мангистау доставлен препарат для детей с редким заболеванием СМА

Впервые в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии многопрофильной детской больницы Мангистауской области для малышей с болезнью СМА (спинальная мышечная атрофия) был поставлен препарат «Спинраза» стоимостью 38 миллионов тенге, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу больницы.

фото предоставлено детской больницей
По словам директора детской больницы Гульжан Ермекбаевой, получение лечебного препарата финансируется из республиканского бюджета.

- СМА - это так называемая спинальная мышечная атрофия. Это редкое врожденное заболевание, возникающее из-за слабости части спинномозговой мышцы, отвечающей за движения, - говорит Гульжан Ермекбаева.

В мангистауской детской больнице в спинномозговую жидкость ребенка под общим наркозом интратекально ввели генный препарат «Спинраза» заведующий отделением кафедры «Неврология и психиатрия» Западно-Казахстанского медицинского университета им.Марата Оспанова, доцент Динмухамед Аяганов, заведующая отделением неврологии Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Мария Алдабергенова и заведующий отделением реанимации больницы Мереке Нурдаулетулы.

В Мангистау доставлен препарат для детей с редким заболеванием СМА


Врачи сообщили, что лечение прошло без осложнений, у юного пациента наблюдается активный уровень движений.

Как правило, указанный препарат необходимо вводить пациенту 4 раза.

- В следующий раз препарат будет введен 3 января, 20 января и в конце февраля. Перед введением препарата врачи следят за состоянием пациента и проводят полное обследование, - сообщили в детской больнице.

Сегодня в Мангистауской области генетической спинальной мышечной атрофией страдают четыре ребенка. Они находятся под наблюдением родителей и врачей.



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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
  • Aleksa-N
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:27
надеюсь, лечение не забросят на половине пути

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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