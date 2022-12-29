В Мангистау доставлен препарат для детей с редким заболеванием СМА

По словам директора детской больницы Гульжан Ермекбаевой, получение лечебного препарата финансируется из республиканского бюджета.- СМА - это так называемая спинальная мышечная атрофия. Это редкое врожденное заболевание, возникающее из-за слабости части спинномозговой мышцы, отвечающей за движения, - говорит Гульжан Ермекбаева.В мангистауской детской больнице в спинномозговую жидкость ребенка под общим наркозом интратекально ввели генный препарат «Спинраза» заведующий отделением кафедры «Неврология и психиатрия» Западно-Казахстанского медицинского университета им.Марата Оспанова, доцент Динмухамед Аяганов, заведующая отделением неврологии Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Мария Алдабергенова и заведующий отделением реанимации больницы Мереке Нурдаулетулы.Врачи сообщили, что лечение прошло без осложнений, у юного пациента наблюдается активный уровень движений.Как правило, указанный препарат необходимо вводить пациенту 4 раза.- В следующий раз препарат будет введен 3 января, 20 января и в конце февраля. Перед введением препарата врачи следят за состоянием пациента и проводят полное обследование, - сообщили в детской больнице.Сегодня в Мангистауской области генетической спинальной мышечной атрофией страдают четыре ребенка. Они находятся под наблюдением родителей и врачей.