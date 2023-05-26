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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:08

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В Актау продолжаются поиски пропавшего почти два месяца назад парня

Волонтерское движение вместе с правоохранителями продолжают поиски молодого человека - жителя жилого массива «Приморский» Карима Свамбаева. Об этом сообщил его отец Рустам Свамбаев.

Пропавший Карим Свамбаев. Фото предоставили волонтеры Lider.kz
В Мангистауской области продолжают поиски 28-летнего Карима Свамбаева, пропавшего почти два месяца назад.

Карим Свамбаев вечером 6 апреля ушел из дома, расположенного на улице Жемчужная, 29 (жилой массив «Приморский») в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: среднее телосложение, рост 175-180 сантиметров, волосы темные.

В день исчезновения был одет в черную кофту с капюшоном, туфли коричневого цвета и черные джинсы, при себе был рюкзак.

Людей, владеющих информацией о местонахождении молодого человека, просят обращаться по номеру телефона: +7 (701) 600-09-05 (отец Рустам).



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