В Актау продолжаются поиски пропавшего почти два месяца назад парня

В Мангистауской области продолжают поиски 28-летнего Карима Свамбаева, пропавшего почти два месяца назад.



Карим Свамбаев вечером 6 апреля ушел из дома, расположенного на улице Жемчужная, 29 (жилой массив «Приморский») в неизвестном направлении и не вернулся.



Приметы: среднее телосложение, рост 175-180 сантиметров, волосы темные.



В день исчезновения был одет в черную кофту с капюшоном, туфли коричневого цвета и черные джинсы, при себе был рюкзак.



Людей, владеющих информацией о местонахождении молодого человека, просят обращаться по номеру телефона: +7 (701) 600-09-05 (отец Рустам).