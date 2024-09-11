Дело об отравлении детей в Мангистау: омбудсмен рассказала, что не так с питанием в школах

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По словам Динары Закиевой, на 10 сентября в больнице после инцидента лечение получают 52 ребенка, их состояние оценили как стабильное.

Была в школе, где учатся дети. Учебный процесс возобновлен, однако школьная столовая закрыта в связи с проверкой. По этим причинам учебный день для начальных классов сокращен, - сообщила в Facebook она.

Омбудсмен назвала одну из причин, которая влияет на обеспечение детей качественным питанием.

Одна из проблем в обеспечении качества услуг заключается в том, что СЭС теперь может проводить проверку только после конкретных жалоб. Через год вступит в силу норма, позволяющая СЭС проводить проверки в соответствии с правилами, принятыми в рамках закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Кроме того, существуют вопросы, требующие внесения изменений в нормативно-правовую базу и подходы, систематически улучшающие качество услуг в области организации питания в школах и повышения безопасности услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Мы намерены проработать эти меры совместно с экспертами и государственными органами, - написала она.

Напомним, после принятия пищи в столовой учащиеся 1-4 классов школы №8 в селе Бесшокы слегли с отравлением.

По факту произошедшего возбудили дело по части 1 статьи 304 (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов) УК РК.

Глава региона заявил, что ситуация находится под его личным контролем. Под пристальное внимание инцидент взял и минздрав. Кроме того, по делу об отравлении детей в селе создана следственная группа.

Количество отравившихся детей сначала перевалило за сотню, затем приблизилось к 300, далее составило 460 человек.

Как стало известно, в день происшествия школьники ели в столовой картофельное пюре с котлетами. В Telegram-канале Kozachkov offside назвали компанию, которая поставляла питание в школу №8 – (ИП) «Шакенова Д».

Компетентные органы пообещали назвать причину отравления детей в пятницу, 13 сентября.