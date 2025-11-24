Синоптики рассказали, какую погоду принесет мангистаусцам первый месяц зимы

В региональном филиале РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на декабрь.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -4,1..+2,4°С, что выше нормы на 1° (норма: -5,1+1,4°С).

В первой декаде ожидается похолодание ночью от -2..-7°С до -8..-13°С, днем от +3..+8°С до -3..+2°С.

Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -3..+2°С до -5..-10°С, днем от +5..+10°С до 0..+5°С.

В третьей декаде предполагается похолодание ночью до -5..-10°С, днем до 0..+5°С. В конце декады прогнозируется потепление ночью до 0..-5°С, днем до +5..+10°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 10-21 мм).

Осадки (дождь, мокрый снег) прогнозируются в начале первой, в начале и в конце второй, в середине третьей декадах. Снег, метель ожидаются в середине месяца. Туман вероятен в середине первой, в начале второй, в начале и в середине третьей декадах. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду ожидается в конце первой, в первой половине второй, в середине третьей декадах, - сообщили в «Казгидромете».

Примечание: прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/- 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.