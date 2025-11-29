18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.11.2025, 11:08

В Актау оштрафовали продавца за двойные цены

Общество 0 6 491 Ольга Максимова

Продавец на ярмарке установил двойные цены. Покупатели пожаловались в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, нарушителя оштрафовали, передает Lada.kz.           

Фото автора
Фото автора

Информация о своеобразном подходе к формированию цен на субботней ярмарке у некоторых продавцов появилась в социальных сетях. По словам горожан, один из предпринимателей предлагал товар по двум разным ценам – за наличный расчет и банковской картой. Например, цена на йогурт составляла 100 тенге при оплате наличными, а банковской картой  120 тенге.  

В акимате отреагировали на поступившую информацию и уведомили ответственное ведомство о нарушении. Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области выявил предприимчивого торговца и привлёк его к ответственности в соответствии с пунктом 4 статьи 193 Кодекса КоАП РК, оштрафовав на 11 796 тенге.

Установление цены при оплате платежными картами выше, чем при оплате наличными, считается условием, которое нарушает права потребителей и оказывает на них давление. Для предотвращения подобных случаев будет усилена разъяснительная работа о требованиях законодательства среди организаторов ярмарки и продавцов, - сказал Рауан Мухаев, руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области.

Напомним, ранее жительница Актау добилась возврата средств за неоказанные услуги по эпиляции, пожаловавшись в вышеназванное ведомство. Подробнее по ссылке.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Arzt_MD
Arzt_MD
А за эквайринг он будет платить. В следующий раз он повысит цены для всех и правильно сделает!
29.11.2025, 19:18
mustain
mustain
Можно проехать городским автобусом и узнать о тройных ценах.
29.11.2025, 12:35
