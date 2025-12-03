Тонкий лёд угрожает жизни: рекомендации спасателей Мангистау

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области проводят профилактические беседы с рыбаками в рамках акции «Тонкий лёд», передаёт Lada.kz .

Фото: ДЧС МО

Спасатели провели разъяснительную работу на побережье Каспийского моря, напоминая рыбакам об опасности появления тонкой кромки льда в мелководных зонах. Такие участки могут визуально казаться прочными, однако представляют серьёзную угрозу для людей.

Специалисты подчёркивают, что выход на неокрепший лёд или приближение к замёрзшим участкам может привести к несчастным случаям. Рыбакам и отдыхающим жителям напомнили о необходимости строго соблюдать меры безопасности в холодный период года.

Рекомендации при прогулке рядом с замёрзшими участками:

не выходить на ледяные образования, даже если они кажутся прочными;

проявлять повышенную осторожность в районах с тонкой кромкой льда;

избегать границ промоин и участков с тёмной водой;

иметь при себе средства спасения и заряженный мобильный телефон;

незамедлительно сообщать в экстренные службы при происшествиях на воде.

Профилактическая работа на побережье Каспийского моря будет продолжена в течение всего зимнего периода.