Одну из дорог перекроют на несколько дней в Мунайлинском районе

В связи с проведением работ по реконструкции дороги железнодорожный переезд в жилом массиве Ынтымак будет временно закрыт, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Мунайлинского районного акимата.

Фото: istockphoto.com

Железнодорожный переезд в жилом массиве Ынтымак будет временно закрыт с 18 по 25 декабря 2025 года.

В указанный период движение транспорта будет осуществляться по альтернативным маршрутам. Просим водителей заранее планировать путь следования и с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения работ движение транспорта будет восстановлено в штатном режиме, - говорится в сообщении акимата района.

В администрации рекомендуют в целях безопасности строго соблюдать требования дорожных знаков и временно установленных указателей.