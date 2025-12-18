Свыше 100 тысяч мангистаусцев были лишены жилищных льгот по вине чиновников

Из-за нерасторопности чиновников более 100 тысяч мангистаусцев, в том числе представители социально уязвимых слоев населения, были лишены жилищных льгот. Об этом Lada.kz сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Pixabay

Нарушения, повлекшие ущемление прав социально уязвимых слоев населения, были выявлены надзорным органом в ходе мониторинга нормативных правовых актов.

Так, решением областного маслихата №31/368 от 25 октября 2019 года утвержден перечень и размер жилищных льгот.

Указанные льготы предназначены для оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан при внесении первоначального взноса либо частичной оплате стоимости жилья в рамках жилищных программ.

Установлено, что в прошлом году в действующее законодательство, регулирующее вопросы предоставления жилищных льгот, внесены изменения и дополнения, которыми количество категорий получателей расширено с 2 до 12. В результате несвоевременного внесения соответствующих изменений в решение областного маслихата более 100 тысяч граждан (в т.ч. социально уязвимые слои населения) были лишены возможности использовать жилищные льготы, - пояснили в прокуратуре.

По протесту надзорного органа решения городских и районных маслихатов приведены в соответствие с действующим законодательством. Принятыми мерами восстановлены нарушенные права граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

