18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.31
603.03
6.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.12.2025, 14:37

Свыше 100 тысяч мангистаусцев были лишены жилищных льгот по вине чиновников

Общество 0 1 231 Алия Шарипова

Из-за нерасторопности чиновников более 100 тысяч мангистаусцев, в том числе представители социально уязвимых слоев населения, были лишены жилищных льгот. Об этом Lada.kz сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Нарушения, повлекшие ущемление прав социально уязвимых слоев населения, были выявлены надзорным органом в ходе мониторинга нормативных правовых актов.

Так, решением областного маслихата №31/368 от 25 октября 2019 года утвержден перечень и размер жилищных льгот.

Указанные льготы предназначены для оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан при внесении первоначального взноса либо частичной оплате стоимости жилья в рамках жилищных программ.

Установлено, что в прошлом году в действующее законодательство, регулирующее вопросы предоставления жилищных льгот, внесены изменения и дополнения, которыми количество категорий получателей расширено с 2 до 12. В результате несвоевременного внесения соответствующих изменений в решение областного маслихата более 100 тысяч граждан (в т.ч. социально уязвимые слои населения) были лишены возможности использовать жилищные льготы, - пояснили в прокуратуре.

По протесту надзорного органа решения городских и районных маслихатов приведены в соответствие с действующим законодательством. Принятыми мерами восстановлены нарушенные права граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

Напомним, в 2024 году в Актау инвалид едва не лишилась жилья из-за ошибки чиновников. Женщина с 2017 года стояла в очереди на получение квартиры по категории «лицо с инвалидностью І-ой группы». В 2022 году государственный орган снял ее с учета по причине якобы смены местожительства. Однако фактически жительница города никуда не переезжала. Подробнее по ссылке.

1
13
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь