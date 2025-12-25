Акваторию порта Курык углубят на 5 метров

Индустриальный порт Ersai приступает к масштабным дноуглубительным работам в своей акватории. Проект реализуется за счет собственных средств компании и направлен на развитие портовой инфраструктуры, сообщает Lada.kz .

Фото министерства транспорта РК

По информции министерства транспорта РК, дноуглубительные работы будут проводиться с января по июнь 2026 года. В рамках проекта планируется увеличить глубину акватории до 5 метров.

Общий объем дноуглубления составит порядка 1 миллиона кубометров. Для выполнения работ Ersai использует собственный земснаряд типа Cutter Suction Dredger, что позволит обеспечить непрерывный и контролируемый процесс.

Отмечается, что проект направлен на обеспечение круглогодичной навигации и является частью долгосрочной стратегии развития порта. В числе ключевых направлений – запуск контейнерного терминала, а также расширение судостроительных и судоремонтных мощностей.

Напомним, в прошлом году работы по дноуглублению в порту Курык завершились в рекордно короткие сроки. Глубина акватории и в подходном канале порта составляла от семи до восьми метров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что грузинский инвестор запустит паромы из порта Курык в Азербайджан. Подробнее по ссылке.